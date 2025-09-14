So funktioniert der Rikschadienst der Malteser

Die Besucher der Vernissage für den Skulpturenpark in Günzburg staunten, als auf einmal eine Dame von den Maltesern mit einer Rikscha vorfuhr und ihre Dienste für die Teilnehmer der Führung zu den einzelnen Standorten der Exponate anbot. Michaela Stölzle nutzte diese Gelegenheit, mit ihrer spontanen Aktion Aufmerksamkeit für ein neues Angebot des Hilfsdienstes zu schaffen. Sie ist eine von fünf ausgebildeten Rikschapiloten, die ehrenamtlich ihre Dienste für Seniorinnen und Senioren anbieten.

Claudia Jahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis