Rikschadienst der Malteser in Günzburg: Kostenlose Fahrten für Senioren

Günzburg

So funktioniert der Rikschadienst der Malteser

Die Malteser in Günzburg bieten seit einigen Wochen einen ganz besonderen Service an. Dabei geht es nicht nur um die außergewöhnliche Art der Fortbewegung.
Von Claudia Jahn
    Eva-Maria Fickert ist gerne als Rikschapilotin unterwegs. Der Ortsbeauftragte Thomas Banholzer und die Dienststellenleiterin Evi Siegmann (stehend von links) freuen sich zusammen mit dem ehemaligen Stadtarchivar Walter Grabert über das neue Angebot der Malteser in Günzburg
    Eva-Maria Fickert ist gerne als Rikschapilotin unterwegs. Der Ortsbeauftragte Thomas Banholzer und die Dienststellenleiterin Evi Siegmann (stehend von links) freuen sich zusammen mit dem ehemaligen Stadtarchivar Walter Grabert über das neue Angebot der Malteser in Günzburg Foto: Claudia Jahn

    Die Besucher der Vernissage für den Skulpturenpark in Günzburg staunten, als auf einmal eine Dame von den Maltesern mit einer Rikscha vorfuhr und ihre Dienste für die Teilnehmer der Führung zu den einzelnen Standorten der Exponate anbot. Michaela Stölzle nutzte diese Gelegenheit, mit ihrer spontanen Aktion Aufmerksamkeit für ein neues Angebot des Hilfsdienstes zu schaffen. Sie ist eine von fünf ausgebildeten Rikschapiloten, die ehrenamtlich ihre Dienste für Seniorinnen und Senioren anbieten.

