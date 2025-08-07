Icon Menü
Rockige Open-Air-Konzerte in Ichenhausen: Vier Freitage mit Live-Musik!

Ichenhausen

Open-Air-Konzerte in Ichenhausen starten am Freitag mit „Edelstoff“

Vier Freitagabende im August, vier Bands, ein historischer Schlosshof: Die Open-Air-Konzertreihe in Ichenhausen bietet wieder Live-Musik bei freiem Eintritt.
    • |
    • |
    • |
    Rockiger Auftakt: „Edelstoff – The New Generation“ eröffnet am 8. August die Open-Air-Konzertreihe im Ichenhauser Schlosshof.
    Rockiger Auftakt: „Edelstoff – The New Generation“ eröffnet am 8. August die Open-Air-Konzertreihe im Ichenhauser Schlosshof. Foto: Stadt Ichenhausen

    Die beliebte Open-Air-Reihe im Schlosshof beim Ichenhauser Schulmuseum startet am Freitag, 8. August, in eine neue Saison. An vier aufeinanderfolgenden Freitagen erwartet die Besucher jeweils ab 19.30 Uhr Live-Musik unter freiem Himmel – der Eintritt ist frei. Zum Auftakt spielt die Band „Edelstoff – The New Generation“ mit einem rockigen Mix aus Klassikern und modernen Hits – von Elvis bis Metallica.

    Open-Air-Konzerte in Ichenhausen: „Edelstoff“ bis „Sixbox“ sorgen für musikalische Highlights

    Am 15. August sorgt die Gruppe „Smile a while“ mit groovigen Rhythmen und stimmungsvollen Balladen für gute Laune. Am 22. August steht mit der „Rogan!Band“ ein abwechslungsreicher Musikstil zwischen Folk, Funk, Blues und Rock auf dem Programm – inklusive Eigenkompositionen. Den Abschluss bildet am 29. August die Gruppe „Sixbox – The Band“, die mit einer vielfältigen Mischung aus Rock, Pop, Reggae und Charts das Publikum begeistern will.

    Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Bei schlechtem Wetter fallen die Konzerte ersatzlos aus; aktuelle Infos gibt es am Veranstaltungstag auf der Website der Stadt Ichenhausen. (AZ)

