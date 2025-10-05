Akita soll Labrador gebissen haben: Hund muss in Tierklinik

Ein Vorfall mit einem Hund ist am Samstag von einem 48-Jährigen bei der Polizei Burgau gemeldet worden. Im Laufe des Donnerstags sei der Hund der Nachbarin auf sein Grundstück gekommen, habe der Zeuge berichtet. Zu dieser Zeit sei sein eigener Hund in seinem Garten gewesen. Der Nachbarshund biss laut Polizeibericht den Hund des 48-Jährigen und verletzte ihn so schwer, dass er in einer Tierklinik behandelt werden musste. Bei dem Hund des Geschädigten handelte es sich um einen Labrador. Bei dem Hund der 85-jährigen Nachbarin handelte es sich um einen Akita. Vermutlich waren beide Gärten nicht verschlossen, sodass der Hund der Frau auf das Nachbargrundstück gelangen konnte, so die Beamten.

