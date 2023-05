Röfingen

Die neue Schrobenhausener Spargelkönigin kommt aus Röfingen

Plus Natalie Fluhr ist die erste aus dem Landkreis Günzburg, die zur Spargelkönigin gekrönt wird. Einer wusste schon immer, dass sie den Titel irgendwann holen würde.

Von Sandra Kraus

Die 46. Schrobenhausener Spargelkönigin Natalie Fluhr kommt nicht aus dem gleichnamigen Anbaugebiet mit seinen sandigen Böden, die den nussigen Geschmack des Schrobenhausener Spargels prägen, sondern aus dem rund 70 Kilometer entfernten Röfingen. Natalie I. wurde durch Minister Hubert Aiwanger im Rahmen des Schrobenhausener Volksfests gekrönt. Ihre Krone ist verziert mit Spargelspitzen, ihr Zepter erinnert an eine Spargelstange, auf ihrer Schärpe ist der neue Titel gut zu lesen. Bis Mai 2024 wird die 20-Jährige das edle Gemüse und den Schrobenhausener Spargelerzeugerverband repräsentieren.

Seit einem Jahr arbeitet sie auf dem Waglerhof der Familie Gamperl in Ainertshofen bei Inchenhofen. Es ist ihr drittes Lehrjahr in ihrer Ausbildung zur Landwirtin. Das erste Ausbildungsjahr fand komplett an der Berufsschule statt, im zweiten war Fluhr in einem Schweinemastbetrieb im Landkreis. Für das dritte Lehrjahr wünschte sie sich einen Betrieb mit Sonderkulturen und einer Direktvermarktung. Beides bietet der Waglerhof, ein ehemaliges Klostergut der Zisterzienser und seit der Säkularisation 1803 im Privatbesitz. Im Hofladen gibt es Schmankerl und Spezialitäten aus Feld, Stall und Wald. Und auf 20 Hektar wächst dort Spargel.

