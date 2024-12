Einbruch: Dieb lässt verpackte Weihnachtsgeschenke mitgehen

In der Nacht von Freitag auf Samstag schaffte es ein unbekannter Täter, über eine unversperrte Nebeneingangstür in ein Einfamilienhaus in Roßhaupten einzudringen. Dort entwendete er nach ersten Erkenntnissen einen Beamer, drei Bankkarten und bereits verpackte Weihnachtsgeschenke. Der Beuteschaden ist noch nicht bekannt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Tel.: 08222/9690-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

