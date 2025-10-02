Icon Menü
Unfall in Roßhaupten: 24-Jährige Autofahrerin verletzt sich leicht beim Abbiegen

Röfingen

Frau wird bei Unfall in Roßhaupten leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß wurde eine 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt, als sie beim Abbiegen einen anderen Pkw übersah. Beide Fahrzeuge haben Frontschäden.
    Eine 24-Jährige wird leicht verletzt.
    Eine 24-Jährige wird leicht verletzt. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Eine 24-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pkw aus einem Grundstück in Roßhaupten auf die Hauptstraße gefahren. Von dort aus wollte sie nach rechts abbiegen und die Hauptstraße weiter Richtung Röfingen fahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden Pkw, berichtet die Polizei Burgau. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig, so die Beamten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im Frontbereich in Höhe von jeweils rund 5000 Euro. (AZ)

