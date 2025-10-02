Frau wird bei Unfall in Roßhaupten leicht verletzt

Eine 24-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pkw aus einem Grundstück in Roßhaupten auf die Hauptstraße gefahren. Von dort aus wollte sie nach rechts abbiegen und die Hauptstraße weiter Richtung Röfingen fahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden Pkw, berichtet die Polizei Burgau. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig, so die Beamten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im Frontbereich in Höhe von jeweils rund 5000 Euro. (AZ)

