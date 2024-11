Herzenswärme in der Grundschule Röfingen

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a der Grundschule Röfingen haben sich in diesem Jahr mit großem Engagement an der Spendenaktion „Geschenk mit Herz“ der Organisation Humedica beteiligt. Mit viel Freude und Kreativität packten die Kinder zahlreiche Schuhkartons, die mit liebevoll ausgesuchten Geschenken gefüllt wurden. Diese Geschenke sollen bedürftigen Kindern in der Weihnachtszeit eine besondere Freude bereiten. Die Aktion „Geschenk mit Herz“ ist eine Initiative, die es ermöglicht, dass Kinder in Not zu Weihnachten ein Geschenk erhalten, das ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die Klasse 2a hat damit nicht nur einen wertvollen Beitrag geleistet, sondern auch gezeigt, wie wichtig Mitgefühl und Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft sind. Die Schülerinnen und Schüler haben Spielzeug, Kleidung, Schulmaterialien und Süßigkeiten sorgfältig ausgewählt und verpackt, um den Empfängern eine große Freude zu bereiten. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Gabriela Link brachten sie die Päckchen zur Abholstation nach Jettingen. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Schülerinnen und Schüler sowie an die Eltern, die diese wunderbare Aktion unterstützt haben. Durch ihren Einsatz und ihre Großzügigkeit wird das Weihnachtsfest für viele Kinder in Not zu einem unvergesslichen Erlebnis. (AZ)

