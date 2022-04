Röfingen

vor 51 Min.

Auf dem Röfinger Friedhof sollen mehr Urnengräber entstehen

Plus Im Röfinger Gemeinderat wird darüber diskutiert, wie die neuen Gräber angelegt werden könnten. Wovon die Gemeinde eher absehen möchte.

Von Peter Wieser

Wie in vielen Gemeinden wächst auch auf dem Röfinger Friedhof der Bedarf an Urnengräbern. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Gemeinderat mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ursprünglich habe es einen Entwurf gegeben, den man aber nicht habe verwirklichen können. Unter anderem sei man seinerzeit auf eine alte Mauer gestoßen, wodurch das Vorhaben habe nicht realisiert werden können, erklärte Bürgermeister Hans Brendle in der jüngsten Sitzung. Diese fand übrigens nicht, wie in den vergangenen beiden Jahren, im Bürgersaal in Haldenwang, sondern erstmals wieder im Röfinger Rathaus statt.

