Neues Buch einer Röfingerin: Wenn positives Essen glücklicher macht

Plus Karin Rehm aus Röfingen hat ein Buch veröffentlicht. Es soll dabei helfen, die Einstellung zu Ernährung und Wunschgewicht für immer zu verändern.

Was ist eigentlich positives Essen? Karin Rehm zitiert den Begriff "positiv", wie er auf Wikipedia definiert ist: "Glücklich, optimistisch und bejahend." Im Funkverkehr sei es eine Bejahung, um Missverständnisse zu vermeiden. Und "Essen" stehe natürlich für die Nahrungsaufnahme oder eine zubereitete Speise. Die Röfingerin hat zu diesem Thema ein Buch mit dem Titel "Positiv essen" veröffentlicht.