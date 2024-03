Roßhaupter Kommandant ist seit 25 Jahren aktiv im Feuerwehrdienst

Nicht nur Michael Bayr wird bei auf der Dienst- und Mitgliederversammlung in Roßhaupten geehrt. Es gibt auch einen neuen stellvertretenden Jugendwart.

Die Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Roßhaupten war geprägt von Ehrungen und Neuwahlen. Vorsitzender Michael Mayer begrüßte im Schützenheim 29 Vereinsmitglieder, darunter Bürgermeister Johann Brendle, mehrere Gemeinderatsmitglieder sowie Kreisbrandmeister Benjamin Pohl. Der lobte die gute Jugendarbeit in Röfingen und Roßhaupten.

Bürgermeister Johann Brendle bedankte sich bei allen aktiven Feuerwehrleuten, dem Feuerwehrverein und dessen Fahnenabordnung für Einsätze und ständige Einsatzbereitschaft sowie für zahlreiche Festlichkeiten und Veranstaltungen zur Bereicherung des Gemeindelebens. Kommandant Michael Bayr berichtete von acht Einsätzen bei Unwetterereignissen und Sicherheitswachen im vergangenen Jahr. Besonders ging er hierbei auf die Sturmnacht vom 11. auf den 12. Juli ein. In dieser erlitt ein in Roßhaupten geparktes Fahrzeug durch den abgebrochenen Ast einer Buche einen Totalschaden. Einige Straßen im Ortsbereich und darüber hinaus mussten von umgestürzten Bäumen und abgerissenen Ästen befreit werden. Anschließend gab er einen Überblick über absolvierte Lehrgänge und Abzeichen und gab bekannt, dass sich Nico Stöckle bereit erklärt habe, sich ab sofort als stellvertretender Jugendwart zur Verfügung zu stellen.

Jugendwart Florian Tippel berichtete über die erfolgreiche Teilnahme von elf Jugendlichen der Jugendfeuerwehr am Wissenstest im Rahmen des Kreisjugendfeuerwehrtags in Leipheim. Niko Stöckle glänzte dort mit null Fehlerpunkten. In seinem Grußwort ging Kreisbrandmeister Benjamin Pohl auf Einsätze, Übungszahlen und Personalstärke ein, lobte die gute Jugendarbeit in Röfingen und Roßhaupten und rief dazu auf, diese erfolgreich weiterzuführen. Zudem erinnerte er an die Möglichkeiten zur Abnahme von Leistungsabzeichen und appellierte an die Aktiven, hier auch künftig am Ball zu bleiben.

Kommandant Michael Bayr ist seit 25 Jahren aktiv im Feuerwehrdienst

Bei der Wahl der Vertrauensleute der aktiven Wehr traten die beiden bisherigen Amtsinhaber Karlheinz Buresch und Florian Mayer wieder an und wurden jeweils ohne Gegenstimme für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Kommandant Michael Bayr erhielt aus den Händen des Kreisbrandmeisters das Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst samt einer Urkunde des Innenministers und seitens der Gemeinde Röfingen einen Freiplatz im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain.

Für über 50-jährige aktive Dienstzeit und in Anerkennung seiner jahrzehntelangen Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr Roßhaupten wurde Hermann Tippel vom Feuerwehrverein mit einer Urkunde und einem Geschenkkorb ausgezeichnet. Nach 27 Jahren erklärte Johann Schmid, das Amt des Kassenprüfers abzugeben und nicht mehr kandidieren zu wollen. Als sein Nachfolger wurde Anton Haas gewählt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Roßhaupten wurden Wolfgang Heinfling und Josef Jerlitschka geehrt, für 50 Jahre Vereinstreue Anton Haas. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und ein kleines Präsent. Unter Wünsche und Anträge warb Kommandant Bayr für das renovierte Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain und rief zum dortigen Besuch auf.

Lesen Sie dazu auch