Röfingen

11:22 Uhr

Streit um handwerkliche Arbeiten eskaliert in Röfingen

Ein Streit in einem Anwesen in Röfingen hat am Samstagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen.

In einem Anwesen in Röfingen kam es am Samstagnachmittag zu einem Streit, als ein 59-Jähriger handwerkliche Tätigkeiten ausübte. Der 59-Jährige bedrohte und beleidigte die dortige Bewohnerin anschließend und stieß diese gegen einen Stuhl. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich, so die Polizei. (AZ)

Themen folgen