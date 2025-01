Suche nach möglichem Dieb: Fahndung der Polizei verläuft ohne Ergebnis

An Silvester hat eine unbekannte männliche Person in der Früh gegen 5.45 Uhr einen Hof in der Grenzstraße in Roßhaupten betreten. Da der Bewegungsmelder anging, entfernte sich der Mann wieder. Im Polizeibericht heißt es, dass es sich bei dem Mann eventuell um den Täter handeln könnte, der in den vergangenen Tagen wiederholt Diebstähle aus unversperrten Gebäuden und Fahrzeugen begangen hat.

Bereits um 1.15 Uhr war der Polizei Burgau in diesem Zusammenhang auch eine männliche Person gemeldet worden. Diese betrat ein Grundstück in der Oberen Straße in Röfingen und verließ es dann unverrichteter Dinge. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. (AZ)