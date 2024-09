Unbekannter fährt Verkehrsschild in Röfingen um und flüchtet

Eine bislang unbekannte Person fuhr am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr von der Autobahnanschlussstelle Jettingen-Scheppach auf der Umgehungsstraße in Richtung Kreisverkehr bei Röfingen. Am Kreisverkehr fuhr die Person laut Polizeiangaben ein blaues Verkehrsschild „Rechts vorbei“ um. Ein Zeuge konnte beobachten, dass an der Stelle ein Auto angehalten hatte. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Wie die Polizei vermutet, müsste das Fahrzeug des Unfallverursachers im Frontbereich beschädigt sein. Verkehrsteilnehmer, die zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen am Kreisverkehr in Röfingen gemacht haben, sollen Hinweise bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 melden. (AZ)