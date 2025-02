Wer darf in Röfingen neben der Kirche parken?

Parkflächen sind kostbar, auch in Röfingen. Mehrfach kam dort im Gemeinderat in der Vergangenheit zur Sprache, dass gerade am Friedhofsvorplatz regelmäßig Fahrzeuge, auch für einen längeren Zeitraum abgestellt werden, die dann die Flächen für die Besucherinnen und Besucher des Friedhofs und der Kirche blockierten. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema Parken – dieses Mal ging es um die drei gekennzeichneten Flächen im Bereich des Anwesens Augsburger Straße 48 neben der Kirche.

