Wer ist falsch herum in den Kreisverkehr Richtung Röfingen gefahren?

Ein Auto ist in Röfingen vermutlich links herum in einem Kreisverkehr gefahren und gegen ein Schild geprallt.

In der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag soll es im Bereich Röfingen eine Unfallflucht gegeben haben. Nach festgestellter Spurenlage befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Staatsstraße aus Jettingen kommend in Richtung Burgau. Am Kreisverkehr zwischen Burgau und Röfingen wollte er diesen scheinbar in falscher Richtung durchfahren, kam aber von der Fahrbahn ab und prallte links gegen ein Verkehrsschild. So schildert es die Polizei. Aufgrund der Reifenspuren muss es sich beim Unfall verursachenden Fahrzeug um ein Kleinfahrzeug (bis 45 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit) gehandelt haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)