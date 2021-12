Wie die geplante ICE-Trasse die Gemeinde Röfingen betrifft

Plus In Röfingen gibt es einige Fragen zum Bahnhausbau. Entwürfe zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg sollen jedoch erst 2022 im Gemeinderat vorgestellt werden.

Inwieweit wird die Gemeinde Röfingen von der geplanten Bahntrasse betroffen sein? Erste Vorgespräche haben bereits stattgefunden, in der Sitzung des Röfinger Gemeinderats informierte Bürgermeister Hans Brendle nun über den derzeitigen Sachstand mit den jeweiligen Varianten bei dem Projekt. Aufgrund der Pandemie sollen relevante Vorentwürfe allerdings erst im kommenden Jahr von Vertretern der DB Netz AG im Gemeinderat vorgestellt werden. Bis dahin aber werden auch für die Gemeinde Röfingen noch einige Fragen offen sein.