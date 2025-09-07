Römer-Familientage in Günzburg: Von Gladiatoren, Steinschleudern und Wachstafeln

„Salvete populi Guenzburgii“ – oder zu Deutsch: „Sei gegrüßt, Volk der Günzburgerinnen und Günzburger.“ Nach und nach stieg die Zahl der Besucherinnen und Besucher der Römer-Familientage, die in den Turniergarten gekommen waren. Gladiatorenkämpfe waren dort angesagt, mit Schwert und Schild, auf „Leben und Tod“, und damit ein Eintauchen in die Welt der Römer vor 2000 Jahren. Neben Gladiatoren-Vorführungen gab es noch vieles mehr zu entdecken – aus der Zeit, als Günzburg „Gontia“ hieß und wichtiger Militärstützpunkt zur Sicherung des Donauübergangs war.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raphael Gerhardt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis