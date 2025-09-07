Icon Menü
Römer-Familientage in Günzburg: Von Gladiatoren, Steinschleudern und Wachstafeln

Günzburg

Zum dritten Mal fanden in Günzburg die Römer-Familientage statt. Neben Gladiatorenkämpfen gab es eine römische Schulstunde und Einblicke in den Römer-Alltag.
Von Peter Wieser
    In Günzburg im Turniergarten und rund um das Museum fanden zum dritten Mal die Römer-Familientage statt. Auch Gladiatoren der Gladiatorenschule Trier waren wieder dabei – und lieferten sich heftige Zweikämpfe.
    In Günzburg im Turniergarten und rund um das Museum fanden zum dritten Mal die Römer-Familientage statt. Auch Gladiatoren der Gladiatorenschule Trier waren wieder dabei – und lieferten sich heftige Zweikämpfe. Foto: Peter Wieser

    „Salvete populi Guenzburgii“ – oder zu Deutsch: „Sei gegrüßt, Volk der Günzburgerinnen und Günzburger.“ Nach und nach stieg die Zahl der Besucherinnen und Besucher der Römer-Familientage, die in den Turniergarten gekommen waren. Gladiatorenkämpfe waren dort angesagt, mit Schwert und Schild, auf „Leben und Tod“, und damit ein Eintauchen in die Welt der Römer vor 2000 Jahren. Neben Gladiatoren-Vorführungen gab es noch vieles mehr zu entdecken – aus der Zeit, als Günzburg „Gontia“ hieß und wichtiger Militärstützpunkt zur Sicherung des Donauübergangs war.

