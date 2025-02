Nach dem Königsschießen gab es auch für den Jüngsten einen Pokal

Das Königsschießen des Schützenvereins Alpenrose Roßhaupten e.V. fand wie jedes Jahr zwischen Weihnachten und Heilig Drei König statt. An sieben Schießterminen konnten Schützen ihr Können unter Beweis stellen. 16 Mannschaften nahmen am offenen Schießen teil. Die Sieger wurden bei einer Feier geehrt. Sportwart Martin Bader führte durch den Abend und übergab unter anderem einen Pokal für Trainingseifer an Bastian Röhner (39 Trainings) Emilia Huihui erzielte das beste Blatt der Jugendklasse (30,23 Teiler).

Die Sieger der Meisterserien 2025 waren: Jugend: Helena Huihui (87 Ringe); Damen: Meike Bader (97 Ringe); Herren: Martin Bader (99 Ringe); Altersklasse: Tanja Bayr (92 Ringe); Seniorenklasse: Anton Popp (95 Ringe); Senioren aufgelegt: Fritz Anhofer (100 Ringe). Das jüngste Mitglied, Lucas Geier, erhielt einen kleinen Pokal. Die Jugendwanderscheibe gewann Helena Huihui (25,4 Teiler). Dominik Popp sicherte sich die Jubiläumsscheibe (11,7 Teiler), während Meike Bader mit einem 24,3 Teiler eine Wanderscheibe mit einem einzigen Schuss gewann.

Der Höhepunkt des Abends war die Proklamation der Könige. Jugendschützenkönig wurde Lukas Gruber (33,2 Teiler), Schützenliesl: Meike Bader (16,7 Teiler) – sie lieferte auch das beste Blatt des Jahres (0,0 Teiler). Schützenkönig ist Martin Bader (10,7 Teiler), Auflagekönig Fritz Anhofer (12,0 Teiler).

Im offenen Mannschaftsschießen siegte das Team AMC Burgau (66 Punkte), gefolgt von Ernst und Co. (211 Punkte) und Trio Rio (261 Punkte). Weitere Teams, wie die Feuerwehren Roßhaupten und Röfingen und die Musikkapelle Röfingen, belegten die weiteren Plätze. Abschließend dankte der Vorstand allen Schützen für ihre Teilnahme, den Aufsichten für den reibungslosen Ablauf und den Preissponsoren. Aktive und passive Schützen konnten sich je nach Platzierung Sachpreise aussuchen.