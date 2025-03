Übungsreiches Jahr mit Leistungsabnahmen und einer Inspektion

Im Rahmen ihrer Dienst- und ordentlichen Mitgliederversammlung zog die Freiwillige Feuerwehr Roßhaupten Bilanz der letzten 12 Monate, die von vielen Übungen und Abnahmen geprägt waren. Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt und ein Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold verliehen. Vorstand Michael Mayer eröffnete die Versammlung und bat die Anwesenden, sich in Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder zu erheben, besonders für den im vergangenen Jahr verstorbenen Josef Knöpfle. Bürgermeister Johann Brendle bedankte sich in seinem Grußwort für Einsätze und Übungen der aktiven Wehr und für die Unterstützung anderer Vereine bei der Durchführung und Verkehrsabsicherung verschiedenster Veranstaltungen. Kommandant Michael Bayr blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf ein sehr übungsreiches Jahr zurück, bei dem die Inspektion der Feuerwehr Roßhaupten und das Absolvieren einiger Leistungsabzeichen im Vordergrund standen.

Es erreichten hierbei die Stufe 1 (Bronze) Alexander Jerlitschka, Sandra Bayr, Diego Rauner, Nico Stöckle und David Vogg, die Stufe 2 (Silber) Romina Baumgartner, Robert Gärtner, Florian Mayer, Leonard Mayer und Florian Tippel, die Stufe 5 (Gold Grün) Thomas Jähnke und die Stufe 6 (Gold Rot) Karlheinz Buresch und Simon Heinfling. Zudem ging er auf die Einsätze während des Jahrhunderthochwassers 2024 ein, bei denen die FFW Roßhaupten neben Einsätzen im eigenen Ortsbereich auch in Burgau und Jettingen unterstützend tätig war. Kreisbrandinspektor Erich Geißler ehrte Herbert Stöckle für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Ehrenzeichen in Gold. Zudem hatte er für die Aktiven „Fluthelfernadeln 2024“ des Freistaats Bayern sowie Urkunden mitgebracht. Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft Simon Heinfling, für 40 Jahre Augustin Baumeister und Karlheinz Vogg, für 50 Jahre Georg Heinfling, für 60 Jahre Franz Röhner und für sogar 70 Jahre Mitgliedschaft Hermann Schlund. Alle Geehrten erhielten Urkunde und Vereinspräsent.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.