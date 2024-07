Günzburger Triathleten mit Großaufgebot beim größten Langdistanzrennen der Welt in Roth

Heuer waren wieder Athleten vom Triathlonverein Günzburg beim Challenge in Roth, welcher die größte Langdistanzveranstalltung weltweit ist, am Start. Zusammen mit 3500 Startern fanden sich neben Torsten Rollnik, Andreas Häufle und Marco Pech und die Routiniers, Rainer Hartmann und Sabrina Klotz auf der Strecke über 4km Schwimmen, 180km Radfahren und 42km Laufen ein. Nachdem am Sonntag der Sommer eine Pause einlegte, waren die Temperaturen etwas kühl, aber es war trocken. Die Athleten starteten in fünf unterschiedlichen Startwellen. Im Main-Donau-Kanal gelang Klotz erwartend als Schnellste, in einer Zeit von 58 min das Schwimmen. Torsten Rollnik war knapp langsamer mit 1:02,wobei die drei anderen 1:10,1:11 und 1:15 benötigten. Auf der Radstrecke, welche auf zwei Runden je 90km durchs Frankenlad führte, hatte der Wettergott keine Einsicht. So gab es Vormittags immer wieder Schauer. Es war jedoch windstill und die Temperaturen moderat. Auf dem Rad konnten Hartmann, Rollnik und Häufle ein gutes Tempo vorlegen und benötigten keine fünf Stunden für die 180km. Pech brauchte 5:19 und Klotz 5:30. Für Klotz war Tage vor dem Start nicht sicher, ob Sie an der Startlinie stehen wird. Ein Knochenmarksödem stellte die Teilnahme in Frage. Durch Ihren Arzt bekam Sie jedoch die Freigabe. Alle hatten im Rahmen der Vorbereitung Probleme, so dass der abschließende Marathon nur schwer zu kalkulieren war. Hartmann gelang die schnellste Zeit des Quintetts zu laufen und konnte den Marathon in 3:47 beenden. Rollnik benötigte 3 min mehr. Andi Häufle und Marco Pech konnten in knapp über 4h die Strecke bewältigen. Die Jüngste im Bunde konnte nach 5:11 die Laufschuhe im Ziel ausziehen. Am Ende des „Längsten Tages des Jahres“ konnten Rollnik und Hartmann die magische 10h Marke, in einer Zeit von 09:52 und 09:59 unterbieten. Häufle und Pech benötigten 10:26 und 10:41. Sabrina Klotz konnte in 11:46 Ihre Medaille entgegen nehmen. Alle befanden sich im vorderen Feld ihrer Altersklasse platziert.

