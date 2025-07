Triathlonfieber in Roth

Anfang Juli 2025 wurde Roth wieder zum Zentrum der internationalen Triathlonszene: Beim DATEV Challenge Roth, dem größten Langdistanz-Triathlon Europas, wagten sich rund 3.500 Einzelstarter und 700 Staffeln auf die legendäre Strecke. Mit dabei war auch Michael Wiedmann von der SG Reisensburg-Leinheim. Für Michael Wiedmann war es ein ganz besonderer Tag: und die Premiere auf der Langdistanz. Um 7:10 Uhr fiel für ihn der Startschuss am Main-Donau-Kanal in Hilpoltstein. Bei 25 Grad Wassertemperatur war das Schwimmen ohne Neoprenanzug zu absolvieren – eine zusätzliche Herausforderung gleich zu Beginn. Wiedmann meisterte die 3,8 Kilometer im Wasser in 1:18 Stunden, bevor es auf die 180 Kilometer lange Radstrecke ging. Die anspruchsvolle Route mit rund 1.500 Höhenmetern führte über zwei Runden durch den Landkreis Roth, vorbei an berüchtigten Anstiegen wie dem Kalvarienberg und dem Kränzleinsberg. Besonders der Solarer Berg wurde seinem Ruf als Stimmungshochburg gerecht – Tausende Zuschauer säumten die Straße und verwandelten den Abschnitt in ein wahres Triathlonfest.

Nach einer starken Radzeit von 5:27 Stunden ging es für Wiedmann auf die 42,2 Kilometer lange Laufstrecke, die zweimal entlang des Kanals und durch Roth führte. Bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad lief Wiedmann ein kontrolliertes Rennen und beendete den Marathon in 3:57 Stunden. Nach 10:54:01 Stunden überquerte er erschöpft, aber überglücklich die Ziellinie im Triathlonstadion. „Ich bin unglaublich dankbar – für die Stimmung, die Unterstützung, die Erfahrung. Mein Ziel war es unter 11 Stunden zu finishen und gesund und zufrieden ins Ziel zu kommen – das habe ich geschafft“, sagte er im Zielbereich.

