Unfall beim Rückwärtsfahren in Offingen führt zu über 4000 Euro Sachschaden

In Offingen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus ihrer Hofeinfahrt in der Bergstraße. Dabei habe sie einen 35-jährigen Autofahrer übersehen, der mit seinem Fahrzeug auf der Bergstraße ortseinwärts fuhr. Die Frau stieß mit dem Heck ihres Pkw gegen die rechte Seite des vorbeifahrenden Pkw. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4300 Euro. (AZ)

