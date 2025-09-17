Rummelsberger wird Aktiengesellschaft

Die Rummelsberger Dienste sind in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Der Anbieter in der Sozialwirtschaft, zu dem im Landkreis Günzburg das Diakoniezentrum Schertlinhaus Burtenbach und das Rummelsberger Stift Leipheim gehören, hat diesen Schritt in einer Pressemitteilung angekündigt.

Die Rummelsberger Diakonie, die Hauptaktionär der gAG ist, betreibt eigenen Angaben zufolge mehr als 350 Dienste und Einrichtungen, beschäftigt mehr als 6400 Mitarbeitende und betreut rund 14.000 Menschen. Der Jahresumsatz wird mit rund 400 Millionen Euro angegeben. „Mit der Rechtsform der gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG) stellt sich das Traditionsunternehmen zukunftsfest auf und bleibt dabei seinem Kernauftrag treu: Menschen an ihrer Seite zu begleiten. Die Umwandlung der Rummelsberger Dienste für Menschen gGmbH in die Rummelsberger Dienste gAG ist die konsequente Weiterentwicklung des diakonischen Unternehmens,“ sagt Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Ark Nitsche.

Gegründet wurde die Rummelsberger Diakonie 1890. „Wir sind stark, weil wir aus unserer Tradition heraus bereit sind, Strukturen und Abläufe zu hinterfragen und neue Wege zu gehen“, erklärt Tobias Gaydoul, Vorstand der Rummelsberger Diakonie. Die gemeinnützige Aktiengesellschaft ermögliche flexible Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle. Gleichzeitig soll der Fokus auf die operative Arbeit mit und für Menschen gerichtet sein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Das Aktienrecht gilt auch für uns, obwohl wir nicht börsennotiert sind. Das schafft klare Strukturen und Transparenz“, so Gaydoul weiter. (AZ)