Legoland Günzburg startet mit Feriendorf-Neuheit und Konzert in Saison 2024

Legoland Günzburg präsentiert bei der Saison-Eröffnung die Highlights 2024. Der neue Peppa Pig Park öffnet pünktlich zu Pfingsten seine Pforten.

Mit der erfolgreichen Eröffnung des einzigartigen Themenbereichs Lego Mythica im vergangenen Jahr, bekam das Legoland Deutschland Resort in Günzburg einen neuen Besuchermagneten. In diesem Jahr erweitert das Familien-Freizeit-Resort sein Feriendorf um einen Übernachtungsbereich inklusive Restaurant „Hungriger Bär“ mit bayerisch-alpenländischer Küche. In den 80 Vier-Bett-Zimmern und dem großen Außenbereich gibt es neue Spielplätze und Spielgeräte mit zahlreichen Lego-Figuren zu entdecken. Pünktlich zum Saisonstart am 16. März eröffnet die grüne Oase und ergänzt das bisherige Übernachtungsangebot des Feriendorfs aus Burgen, Pirateninsel und Ninjago-Quartier. In den Lego Studios im Park feiert zum Saisonstart der welterste Lego-Friends 4D-Film „Alien Invasion“ Premiere.

Wald-Lodges bieten neue Übernachtungsmöglichkeit im Legoland Günzburg

Nachdem sich 2023 im Park das Tor zur mythischen Welt der Lego-Fabelwesen geöffnet hat, ziehen jetzt 200 neue Modelle aus über 270.000 Legosteinen in die neue Waldabenteuer-Lodge ein. Füchse mit leuchtend rotem Fell, Eichhörnchen mit buschig-steinigem Schwanz und jede Menge Vögel mit kantigem Gefieder haben ihre neue Heimat in der bunten Welt des Feriendorfs bezogen. „Die Nachfrage nach Übernachtungen in unseren einzigartigen Themenwelten steigt stetig. Im vergangenen Jahr konnten wir mit der Eröffnung von Lego Mythica unsere Gästezahlen im Park deutlich steigern und noch mehr Menschen aus aller Welt für unser Resort begeistern. Wir freuen uns deshalb sehr, in dieser Saison eine neue wunderbare Übernachtungsmöglichkeit bieten zu können“, so Geschäftsführerin Manuela Stone. Das Thema Nachhaltigkeit wurde beim Bau der Lodges in den Vordergrund gestellt: Auf den Dächern der Lodges und des Restaurants sind mehr als 1000 Fotovoltaik-Module mit 458 kWp (Kilowattpeak) Gesamtleistung installiert. Diese sind rund 1124 Tischtennisplatten groß und reichen aus, um alle 80 Räume mit Strom und Wärme zu versorgen.

Ein Lego-Reh im neuen Feriendorf. Foto: Rebekka Jakob

Die neue Saison startet spektakulär mit 'Play Unstoppable', einem dreiwöchigen interaktiven Event mit unterschiedlichen Stationen im gesamten Park. Drei Konzerte mit der deutsch-sprachigen Sängerin Kid Clio (16. März), der Kinderband Kidz Bop Kids (23. März) und dem Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni (6. April) werden für großartige Tanzstimmung rund um die Bühne im Miniland sorgen. "Play Unstoppable bringt drei Wochen voller Kreativität und Energie in den Park. Mit einem vielfältigen Angebot von Bauaktionen bis hin zu Raumfahrt-Training haben wir ein einzigartiges Event für unsere Gäste vorbereitet", sagt Martin Lubitzsch, Event&Entertainment Director. Im Eingangsbereich gibt es einen Parkour-Kurs und kleine Raumfahrer üben im X-Treme Bereich beim Space Training. Täglich wird im Rebuild the World an einem gemeinsamen Leog-Kunstwerk gebaut und in den Lego-Studios sind die Aliens los - im neuen "LEGO Friends 4D Movie - Alien Invasion".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Alexander Kaya

Diese Events sind 2024 im Legoland Günzburg geplant

Jeden Monat gibt es dann weitere bunte Events und Höhepunkte. Der Mai steht ganz im Zeichen von Kai, Lloyd und Nya. Kleine und große Gäste werden selbst zum Ninja-Meister, treffen die beliebten Ninjago Helden und bestreiten herausfordernde Parcours. Und ab Ende Juni bis Anfang September präsentiert das Eventteam auf der großen Showbühne der Arena die weltweit einzigartige, interaktive Show zu den Traumwelt-Abenteuern von Lego Dreamzzz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Eine weitere gute Nachricht gab es bei der Saison-Eröffnung: Der Peppa Pig Park öffnet pünktlich zu Pfingsten seine Pforten. Hier können Familien in die Welt des beliebten Schweinchens Peppa eintauchen, in Papa Wutz‘ Achterbahn oder einer der anderen vier Attraktionen mitfahren oder auf einem der sieben Spielplätze nach Herzenslust hüpfen und spielen. Weltweit einzigartig wird die Lego Duplo Peppa Pig Play Zone sein, die es exklusiv nur in Günzburg gibt. Infos und Tickets unter: www.peppapigpark.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch