Samuel Koch spricht in Günzburg über Zukunftsfreude

Es war ein Moment, der viele Menschen vor den Bildschirmen erschüttert hat: Vor 15 Jahren trat der Profi-Turner Samuel Koch in der ZDF-Sendung „Wetten, dass …“ auf. Bei seinem Stunt verunglückte Koch schwer. Seither ist er querschnittsgelähmt. Doch damit war die Geschichte des jungen Sportlers nicht zu Ende. Der heute 37-Jährige ist Schauspieler und Autor, und er inspiriert Menschen damit, wie er mit seinem Schicksal umgeht. In Günzburg wird Koch davon erzählen, wenn er am 7. Oktober auf Einladung des Lions Clubs Günzburg im Forum am Hofgarten sprechen wird. Leserinnen und Leser unserer Zeitung können dabei sein.

In seinem Vortrag geht es weniger um den Blick zurück als nach vorn. „Das Leben geht weiter als man denkt - ein Plädoyer für die Zukunftsfreude“ ist sein Thema. Moderieren wird Stefan Kreutzer, Hörfunkmoderator von Bayern 3. Mit der Veranstaltung und dem prominenten Gast wollen die Lions Günzburg denjenigen für ihre langjährige Treue, Vertrauen und Engagement danken, die in den vergangenen 16 Jahren den Lions-Adventskalender unterstützt haben. Das Projekt ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte, die auch von anderen Service-Clubs in ganz Deutschland übernommen wurde. Und auch heuer wird es wieder den Lions-Adventskalender geben, bei dem tolle Gewinne winken und zugleich soziale Projekte unterstützt werden.

Samuel Koch inspiriert in Günzburg: Ein Vortrag über Zukunftsfreude und Lebensmut

Von Anfang an waren die Günzburger Zeitung und die Kartei der Not Partner des Projektes. In der Vorweihnachtszeit werden die Gewinnzahlen täglich in unserer Zeitung veröffentlicht. Und die Kartei der Not zählt regelmäßig zu den großen Gewinnern, wenn jedes Jahr eine namhafte Spendensumme aus dem Erlös des Adventskalenders an das Leserhilfswerk unserer Zeitung fließt.

Deswegen haben sich Lions Club und GZ gemeinsam eine besondere Aktion ausgedacht: Leserinnen und Leser können bei dem Abend mit Samuel Koch im Forum dabei sein. Die Organisatoren verlangen keinen Eintritt, wünschen sich jedoch eine Spende an die Kartei der Not; mit einem Betrag von 15 Euro pro Karte oder auch mehr können sie diese unterstützen.



Und so kommen Sie an die Tickets: Dazu einfach bis spätestens Sonntag, 5. Oktober, eine Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Stichwort „Samuel Koch“ mit der gewünschten Anzahl der Tickets senden.

Samuel Koch begeistert in Günzburg: Leserinnen und Leser können dabei sein

Die bestellten Karten werden dann am Abend der Veranstaltung ab 18 Uhr im Forum gegen Spende abgegeben. Eine weitere Möglichkeit, an Karten zu kommen, besteht am Dienstag, 30. September, von 9 bis 11 Uhr beim Günzburger Wochenmarkt: An einem Stand von Günzburger Zeitung und Lions Club am Wätteplatz sind die Tickets schon vorab gegen Spende erhältlich. Die Zahl der Karten ist limitiert, schnell sein lohnt sich also.