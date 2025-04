Außer Kontrolle: Sattelzugfahrer erleidet auf der A8 medizinischen Notfall

Dramatische Szenen haben sich am Freitagnachmittag auf der A8 bei Burgau abgespielt. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer eines Sattelzugs die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 55-Jährige war mit einer Sattelzugmaschine samt Sattelauflieger auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er kurz nach der Anschlussstelle Burgau die Kontrolle über sein Gespann, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug touchierte zunächst ein links von ihm fahrendes Auto, an dessen Steuer ein 41-Jähriger saß. Weitere Fahrzeuge konnten offenbar noch rechtzeitig ausweichen. Der Sattelzug kam im weiteren Verlauf links von der Fahrbahn ab und schrammte mehrere hundert Meter an der dortigen Mittelschutzplanke entlang, ehe er auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn zum Stillstand kam.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Burgau war der Fahrer bereits aus der Kabine befreit und wurde von Ersthelfern betreut. Nach der Erstversorgung musste der Fahrer des Sattelzugs zur weiteren Behandlung umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Nach Rücksprache mit der Autobahnmeisterei mussten der linke und mittlere Fahrstreifen zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, dadurch kam es zu einem längeren Rückstau. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehr Burgau, die Kreisbrandinspektion, Verkehrspolizei, Autobahnbetreiber Pansuevia, Rettungsdienst und Abschleppunternehmen. (AZ)