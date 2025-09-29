Sattelzug überschreitet erlaubte Geschwindigkeit auf A8 um mehr als 30 km/h

Auf der A8 hat eine zivile Video-Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg einen Sattelzug kontrolliert. Nach Angaben der Beamten habe die Auslese des digitalen Kontrollgeräts ergeben, dass der 24-jährige Fahrer mehrmals gegen die vorgegebene Geschwindigkeit verstoßen habe. So soll er die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde mehrmals überschritten haben. Zeitweise soll er mit 114 km/h unterwegs gewesen sein. Aufgrund dessen wurde das Bußgeld vervierfacht und eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich erhoben. (AZ)

