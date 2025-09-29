Icon Menü
Sattelzugfahrer überschreitet Geschwindigkeit auf A8 und riskiert hohes Bußgeld

Günzburg

Sattelzug überschreitet erlaubte Geschwindigkeit auf A8 um mehr als 30 km/h

Auf der A8 bei Günzburg hat ein 24-jähriger Lastwagenfahrer die Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten. Ihn erwartet ein hohes Bußgeld.
    • |
    • |
    • |
    Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat auf der A8 einen Sattelzug kontrolliert.
    Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat auf der A8 einen Sattelzug kontrolliert. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Auf der A8 hat eine zivile Video-Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg einen Sattelzug kontrolliert. Nach Angaben der Beamten habe die Auslese des digitalen Kontrollgeräts ergeben, dass der 24-jährige Fahrer mehrmals gegen die vorgegebene Geschwindigkeit verstoßen habe. So soll er die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde mehrmals überschritten haben. Zeitweise soll er mit 114 km/h unterwegs gewesen sein. Aufgrund dessen wurde das Bußgeld vervierfacht und eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich erhoben. (AZ)

