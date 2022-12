Autofahrer ist zu betrunken für Atemalkoholtest

Der 29-Jährige fährt an Heiligabend über den Goldbacher Kreisverkehr. Der Wagen kollidiert mit Verkehrsschildern und durchbricht mehrere Leitplanken.

Das ist keine schöne Bescherung: Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Opels war an Heiligabend gegen 18.45 Uhr auf der Staatsstraße 2025 von Scheppach in Richtung Burtenbach unterwegs. Am sogenannten Goldbacher Kreisverkehr fuhr der Mann mittig über die Verkehrsinsel und kollidierte dabei mit mehreren Verkehrsschildern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehrs durchbrach das Auto außerdem mehrere Leitplankenfelder und kam schließlich in dem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Da der Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest nicht zustande brachte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Der Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am Wagen entstand jedoch Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Zudem wurde, wie es im Polizeibericht heißt, an den "Verkehrseinrichtungen am Kreisverkehr" erheblicher Sachschaden angerichtet. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)