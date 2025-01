Einbrecher machen Burgau und Scheppach unsicher

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in der Region gleich zweimal eingebrochen worden. In Scheppach stieg laut Polizei ein bisher unbekannter Täter in eine Metzgerei in der Siemensstraße ein. Er gelangte über die Haupteingangstüre in die Geschäftsräume, hebelte dort zwei Bezahlautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der erhebliche Sachschaden führt zu einer Gesamtschadenssumme im niedrigen fünfstelligen Bereich.

In Burgau drang in derselben Nacht zwischen 1 Uhr und 3.50 Uhr ein bisher unbekannter Täter in den Rezeptions- und Frühstücksbereich eines Hotels in der Kapuzinerstraße ein. Er entwendete ein Küchengerät sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Burgau Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222 96900 entgegen. (AZ)