Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Scheppach hat neu gewählt

Der Verein erinnert an die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege und mahnt für den Frieden. Nun wurde gewählt und langjährige Mitglieder geehrt.

Ehrungen und Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der Generalversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Scheppach. Die Erinnerung an Gefallene und Vermisste hat sich der Verein zum Ziel gesetzt. Gegründet wurde er 1872 nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Nie wieder Krieg war das Motto nach Kriegsende vor fast 78 Jahren. Gerade in der jetzigen Zeit ist die Suche nach echtem Frieden wichtig. Nachdem sich Karl-Heinz Reißmüller und Georg Högel nicht mehr zur Wahl stellten, wurden als Vorsitzender wieder Josef Hildensperger, als Stellvertreter Helmut Holzbock, als Schriftführer Horst Merkl und als Kassierer Erwin Fassnacht gewählt.

Beisitzer sind Eugen Reißmüller, Högel Georg jun., Robert Kaiser und Gerhard Ganser. Kassenprüfer sind zukünftig Anton Beuer und Ludwig Strobl. Als langjährige Mitglieder wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Manfred Holzbock, Herbert Maichle, Adolf Mayer, Dieter Singer, Hans Kollmann, Heinz Mayer, Georg Högel und Ernst Spring geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Arnulf Burkhardt, Georg Mayer und Helmut Lang. Die Männerwallfahrt nach Allerheiligen findet am 21. Mai statt. An der Fronleichnamsprozession am 11. Juni und der Kreiswallfahrt in Waldheim am 6. August wird der Verein teilnehmen.