Unbekannte brechen in Musikgeschäft ein und stehlen 25 Gitarren

Unbekannte verschaffen sich in Scheppach Zutritt zu einem Musikfachgeschäft stehlen zahlreiche hochwertige Gitarren. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt.

Zu einem Zeitpunkt zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind bislang unbekannte Täter oder Täterinnen in ein Musikinstrumentengeschäft in der Siemensstraße in Scheppach eingebrochen. Wie die Polizei Burgau berichtet, öffneten sie das Dach des Ladens und stiegen über diese Öffnung in das Fachgeschäft ein. Aus dem Geschäft entwendeten die Unbekannten 25 hochwertige Gitarren.

Kripo Neu-Ulm ermittelt wegen Diebstahl in Scheppach

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Personen, die am Wochenende Beobachtungen am und um das Geschäft gemacht haben, sollen sich auf Bitte der Beamtinnen und Beamten bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 melden. (AZ)