Unbekannte Person beschädigt geparktes Auto in Scheppach und flieht

In der Robert-Bosch-Straße in Scheppach hat ein Autofahrer ein Schnellrestaurant besucht. Als er zurückkam, war sein Auto beschädigt. Vom Täter keine Spur.

Ein Kunde eines Schnellrestaurants in Scheppach hat am vergangenen Sonntag gegen elf Uhr in der Robert-Bosch-Straße seinen Pkw auf dem Parkplatz abgestellt. Als er eine halbe Stunde später vom Besuch des Lokals zurückkam, stellte er einen Schaden an der vorderen linken Stoßstangenecke seines Fahrzeugs fest. Das berichtet die Polizei Burgau.

Unfallflucht in der Nähe eines Schnellrestaurants in Scheppach

Das Auto wurde dem Anschein der Beamtinnen und Beamten nach von einem anderen Pkw angefahren, der Unfallverursacher fuhr weiter. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)