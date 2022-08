Scheppach

vor 16 Min.

Unbekannte Person bricht Opferstock in Scheppach auf

In der Scheppacher Kirche wurde ein Opferstock trotz Sicherung aufgebrochen.

Der oder die Täterin schaffte es, die Sicherung am Opferstock in der Kirche in Scheppach aufzubrechen. Die Polizei Burgau ermittelt.

Zu einem Zeitpunkt innerhalb der vergangenen Woche ist ein Opferstock, der in der Kirche in Scheppach aufgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter oder einer Täterin beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Polizei Burgau bittet um Hinweise zu Vorfall in Scheppacher Kirche Die unbekannte Person überwand eine im Opferstock angebrachte Sicherung. Zeugenhinweise sollen an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 gerichtet werden. (AZ)

