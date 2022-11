Wasserstoff-Powerpack: Das Kraftpaket der Scheppacher Firma Klein

Das Scheppacher Unternehmen forscht an einem Wasserstoff-Powerpack, einer "grünen" Antriebseinheit für Baumaschinen. Der Prototyp ist jetzt vorgestellt worden.

Die Klein GmbH aus der Gemeinde Jettingen-Scheppach hat einen neuen Powerpack entwickelt, der Baumaschinen, Betonpumpen und Baufahrzeuge antreibt. Die Batterie-Antriebseinheit arbeitet auf Wasserstoffbasis. Das Unternehmen aus Scheppach hat den Prototypen nun aktuell auf der weltweit größten Baumaschinenmesse "Bauma" in München vorgestellt. Die Entwicklung geht aus einem Forschungsprojekt hervor, das das Bundeswirtschaftsministerium fördert. Mit im Boot sind Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Dresden.

"Der Ruf nach der CO 2 -neutralen Baustelle wird immer lauter. Vielleicht können wir bald unseren Beitrag dazu leisten“, sagt Firmenchef Bernhard Klein. Anfang 2020 kam ihm die Idee für eine "grüne“ Antriebseinheit für Baumaschinen, die variabel einsetzbar ist und mit Wasserstoff "betankt“ wird. "Ein Powerpack für Gabelstapler, Bagger, Hebebühne oder Pumpe. Leicht austauschbar, sauber und leise.“ Klein klopfte beim Bundeswirtschaftsministerium an. Seine Idee stieß auf großes Interesse. Im Dezember 2021 legten die Beamten ein entsprechendes Forschungsprojekt auf und gaben grünes Licht für die Entwicklung.

Wasserstoff statt Diesel als Energieträger

Die TU Dresden, die als wissenschaftlicher Partner fungiert, umreißt das Projekt folgendermaßen: "Im Vorhaben 'Hydrogen2Hydraulics' werden Powerpacks für hydraulisch angetriebene mobile und semi-stationäre Bau- und Arbeitsmaschinen entwickelt, die im Interesse der Dekarbonisierung und Emissionsminderung statt Diesel Wasserstoff als Energieträger verwenden.“ Nach Berechnung von Fachleuten ist die Bauindustrie für ein Zehntel der weltweiten CO 2 -Emissionen verantwortlich. Die Fahrzeuge und Maschinen werden zu einem Großteil immer noch mit Diesel betrieben. Der durch Baustellen verursachte Ausstoß an Feinstaub und Ruß ist laut Deutscher Umwelthilfe so hoch wie der des gesamten Straßenverkehrs in Deutschland.

Das Projekt ist auf drei bis vier Jahre angelegt. Doch Klein ist zuversichtlich, dass seine Firma das Projekt schneller verwirklicht und eine serienreife Antriebseinheit in naher Zukunft präsentieren kann. "Ein Forschungsprojekt ist immer eine langwierige Sache, weil viele Stellen und Personen involviert sind. Wir werden versuchen, das abzukürzen.“

Scheppacher Unternehmer Klein: "Es ist eben ein Forschungsprojekt"

Klein hat bei der Entwicklung bereits einige Hürden genommen. "Forschung heißt ja, dass man eine Vorstellung hat und beim Versuch, diese umzusetzen, immer wieder auf Schwierigkeiten stößt. Und die muss man aus dem Weg räumen“, so die pragmatische Erklärung des Unternehmers. Der Powerpack bestand in der ursprünglichen Planung aus zwei Modulen: einem Wasserstofftank und einer Hydraulikeinheit. Die zugehörige Brennstoffzelle hätte aber 55 Kilowattstunden liefern müssen, damit Motoren oder Pumpen auf der Baustelle unter Höchstlast laufen. "Dann wäre der Powerpack viel zu groß und zu schwer geworden.“ Deswegen hat Klein die Brennstoffzelle klein gehalten und eine Lithium-Ionen-Batterie als Puffer eingebaut, die sofort große Mengen Energie liefern kann. Jetzt muss der Firmenchef noch am Thema Wasserstoff tüfteln. Wie groß muss der Tank werden? Welches Füllsystem soll zum Einsatz kommen? Wie wird der Wasserstoff gelagert? "Es ist eben ein Forschungsprojekt.“ (AZ)