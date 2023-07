Schießen

Alexander Kindig bringt den Bayern-Titel nach Burgau

Stephan Kircher, Alexander Kindig und Martin Feistle (von links) traten für den Schützengau Burgau als Luftpistole-Team bei der Bayerischen Meisterschaft in Garching-Hochbrück an.

Plus Was Bundesliga-Schütze Alexander Kindig zu seinem Triumph mit der Luftpistole sagt und wie Klubkamerad Stephan Kircher auf seinen Premierenauftritt reagiert.

Von Martin Gah

Erfolge auf Bezirksebene und die Routine aus vielen Bundesliga-Wettkämpfen haben den Luftpistole-Schützen aus dem Schützengau Burgau Rückenwind für die bayerischen Titelkämpfe verliehen. Stephan Kircher von den Königlichen aus Burgau trat in Garching-Hochbrück zum ersten Mal zu einer Bayerischen Meisterschaft der Sportschützen an. Sein Vereinskamerad Alexander Kindig holte dort sogar einen Titel.

Der Sohn brachte ihn zum Schießen

Auf Bezirksebene hatte Kircher den Titel in der Starterklasse Luftpistole Herren II geholt. Er ist 45 Jahre alt und Schreinermeister von Beruf. Seine Hobbys neben dem Schießen sind Mopedfahren und die Entspannung in seinem Garten. Zum Schützenverein Burgau kam er 2020 über seinen Sohn, der damals das Ferienprogramm der Burgauer Schützen besuchte. Kircher trainiert einmal wöchentlich in der Schießhalle in Burgau. Ein Spezialtraining zur Vorbereitung auf die Bayerische Meisterschaft machte er aber nicht.

