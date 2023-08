Leonie Feuchtmayr aus dem Schützengau Burgau kann bei der DM weit vorne landen

Plus Ob bei den deutschen Meisterschaften im Schießen Medaillen für die Aktiven aus dem Landkreis Günzburg drin sind? Vielleicht schafft es eine 19-Jährige.

Eine junge Frau zählt zu den sportlich aussichtsreichsten Aktiven aus dem Landkreis Günzburg, wenn ab 17. August in Garching-Hochbrück die deutschen Meisterschaften der Sportschützen stattfinden. Leonie Feuchtmayr aus dem Gau Burgau qualifizierte sich mit dem eindrucksvollen zweiten Platz, den sie bei den bayerischen Titelkämpfen im Wettkampf Juniorinnen Kleinkaliber-liegend erreicht hatte.

Sie ist 19 Jahre alt, hat vor Kurzem ihre Ausbildung zur Mechatronikerin erfolgreich beendet und arbeitet als Aufzugsmonteurin. Neben dem Schießen treibt Feuchtmayr zum Ausgleich noch weitere Sportarten und interessiert sich für Oldtimer-Traktoren.