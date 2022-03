Schießen

vor 52 Min.

Sie haben im Schützenverein Burgau die Liebe gefunden

Plus Zu den Ausgezeichneten im Schützengau Burgau gehören die Verlobten Anna Feldengut und Alexander Kindig. Was die beiden am Ehrenamt begeistert.

Von Martin Gah

Traditionell werden bei der Generalversammlung des Schützengaus Burgau Personen geehrt, die im Gauvorstand oder in den Mitgliedsvereinen ehrenamtlich tätig sind. Wegen der Corona-Pandemie hielt sich die Zahl der Gewürdigten diesmal in Grenzen. In Röfingen wurden nur zehn Personen quer durch alle Altersstufen mit Ehrennadeln des Schützenbezirk Schwaben und des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) ausgezeichnet. Das Spektrum ihrer Tätigkeiten reichte von der Gausportleitung über die Jugendarbeit im Verein bis zur Mitarbeit beim Umbau eines Schießstands.

