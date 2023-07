Schießsport

Schützen aus den Gauen Burgau und Günzburg-Land unter den Besten in Bayern

Plus Einige Aktive aus den Gauen Burgau und Günzburg-Land belegen bei den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympia-Anlage in Garching-Hochbrück Spitzenpositionen.

Von Martin Gah

Das Abschneiden der heimischen Schützen-Gaue bei den bayerischen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück kann sich sehen lassen. Neben Titelträger Alexander Kindig aus dem Schützengau Burgau haben noch viele weitere Aktive aus den heimischen Schützengauen Burgau und Günzburg-Land bei der Landesmeisterschaft voll überzeugt.

Hermann Hins holt zweimal Edelmetall

Günzburgs Gausportleiter Manfred Köhler empfindet schon die starke zahlenmäßige Präsenz seines Gaues als einen Erfolg. 123 Startende aus seinem Gau waren dabei. Der erfolgreichste Schütze war Hermann Hins. Er startete für Güssen Leipheim, stand aber auch schon für die Bezirksoberligamannschaft der BSG Offingen am Stand. Er gewann in der Disziplin Gewehrschießen 100 Meter Silber in der Seniorenklasse II bei 38 Startern. Im Teamwettbewerb derselben Disziplin holte er zusammen mit Manfred Kögel und Simon Schauz bei zwölf startenden Mannschaften Bronze.

