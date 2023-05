Schießsport

Schützen-Familie aus dem Kreis Günzburg bei Schwaben-Titelkämpfen ganz stark

Plus Leipheim und Günzburg zählen zu den Austragungsorten der schwäbischen Schützen-Meisterschaft. Heimische Starter erreichen einige Treppchenplätze.

Von Walter Grabert und Jan Kubica

Erstmals nach einer pandemiebedingten Zwangspause von drei Jahren haben die besten Sportschützen in Schwaben wieder Titelkämpfe ausgetragen. Als sprichwörtliches Damoklesschwert waren im Vorfeld zwei Fragen über der groß angelegten Veranstaltung gehangen: Würden die Aktiven ihrem Sport über die Corona-Jahre treu geblieben sein? Und würden sie längere Anfahrtswege plötzlich scheuen? Diese Sorgen blieben letztlich unbegründet – und einige Teilnehmende aus dem Landkreis Günzburg schnitten sehr gut ab.

Sechs Wochen lang Titelkämpfe

Die Titelkämpfe erstreckten sich über sechs Wochen. Der Schießsport gliedert sich ja in eine Vielzahl von Disziplinen, deren Austragung jeweils spezielle Anforderungen an die Schießstände stellt. Kein Schützenverein im Bezirk verfügt über die ganze Bandbreite der notwendigen Einrichtungen. Die Qualifizierten müssen je nach Waffenart zu Schützenhäusern in ganz Schwaben anreisen. Insgesamt zwölf Vereine hatten ihre Anlagen, meistens sogar an mehreren Tagen, samt Aufsichts- und Bewirtungspersonal zur Verfügung gestellt.

