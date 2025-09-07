Streit wegen Frau eskaliert zwischen zwei Männern in Günzburg

Auf dem Gelände der Kliniken Günzburg ist es am Freitag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizei kam es gegen 16 Uhr zum Streit zwischen einem 61-jährigen und einem 53-jährigen Mann. Nachdem der eine der beiden den anderen zur Rede gestellt hatte, weil dieser angeblich den Kontakt zu dessen Ehefrau suchte, wurde er von diesem ins Gesicht und ans Bein geschlagen, so die Polizei weiter. Anschließend habe er ihn beleidigt und mit dem Tode bedroht. Durch die Schläge kam es zu keinen Verletzungen. (AZ)

