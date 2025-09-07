Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Schläge und mit dem Tod bedroht: Streit zwischen zwei Männern eskaliert in Günzburg

Günzburg

Streit wegen Frau eskaliert zwischen zwei Männern in Günzburg

Auf dem Geländer der Kliniken Günzburg stellt ein Mann einen anderen zur Rede, weil dieser angeblich den Kontakt zu seiner Frau sucht. Es kommt zu Schlägen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Streit zwischen einem 61-jährigen und einem 53-jährigen Mann artete am Freitagnachmittag aus.
    Ein Streit zwischen einem 61-jährigen und einem 53-jährigen Mann artete am Freitagnachmittag aus. Foto: Maurizio Gambarini, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Gelände der Kliniken Günzburg ist es am Freitag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizei kam es gegen 16 Uhr zum Streit zwischen einem 61-jährigen und einem 53-jährigen Mann. Nachdem der eine der beiden den anderen zur Rede gestellt hatte, weil dieser angeblich den Kontakt zu dessen Ehefrau suchte, wurde er von diesem ins Gesicht und ans Bein geschlagen, so die Polizei weiter. Anschließend habe er ihn beleidigt und mit dem Tode bedroht. Durch die Schläge kam es zu keinen Verletzungen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden