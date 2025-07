Schlägereien während Stadtfest in Ichenhausen

Während das jährliche Stadtfest in Ichenhausen stattgefunden hat, ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu zwei Schlägereien gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich gegen 1.30 Uhr eine größere Gruppe von Personen in einer Hofeinfahrt der Günzburger Straße. Diese sei durch eine weitere Personengruppe angesprochen worden, da die Anwesenden zu laut seien und Glasflaschen geworfen hätten. Daraufhin eskalierte ein Streit, bei dem zwei Täter auf die Personengruppe eingeschlagen haben, heißt es im Pressebericht. Ein 21-Jähriger erlitt einen Faustschlag ins Gesicht. Insgesamt wurden vier Personen bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Bei Schlägereien in Ichenhausen wurden einige Menschen verletzt

Im späteren Verlauf, gegen 3.30 Uhr, kam es in der Krumbacher Straße zu einer weiteren Auseinandersetzung. Während eine Gruppe von mehreren Personen gemeinschaftlich auf ein Taxi wartete, kamen die vermutlich selben Personen aus der vorangegangenen Schlägerei hinzu und sprachen diese an, teilt die Polizei mit. Eine verbale Meinungsauseinandersetzung hätte dazu geführt, dass die Parteien aufeinander losgingen. Ein 25-Jähriger wurde bei der Schlägerei schwer verletzt und erlitt einen Unterschenkelbruch. Ein weiterer 26-Jähriger wurde leicht verletzt und erlitt eine Kopfplatzwunde. Während der Schlägerei kam ein unbeteiligter 60-Jähriger hinzu und wollte die Auseinandersetzung schlichten. Hierbei wurde dieser auch angegangen und geschlagen. Er wurde ebenfalls leicht verletzt und erlitt eine Platzwunde an der Nase.

Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, welche Angaben zu den Auseinandersetzungen machen können und nicht bereits vor Ort durch die Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)