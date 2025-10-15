Schlagstock in der Hose versteckt: Polizei stoppt verdächtiges Auto an der A8

Die Verkehrspolizei Günzburg hat bei einem Autofahrer einen Schlagstock entdeckt. Am Dienstagabend kontrollierten die Beamten den Pkw laut Polizei an der Rastanlage Leipheim. Das Auto war zuvor auf der A8 in Richtung München unterwegs gewesen. Es war mit drei Personen besetzt. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Beifahrer ein Teleskopschlagstock aufgefunden, welchen er in seiner Hose versteckt hatte. Nachdem der 27-jährige Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen der Waffe hatte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet und er musste eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich erbringen. Der Schlagstock wurde sichergestellt. (AZ)

