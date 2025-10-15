Icon Menü
Schlagstock in der Hose versteckt: Polizei stoppt verdächtiges Auto an der Rastanlage Leipheim

Leipheim

Schlagstock in der Hose versteckt: Polizei stoppt verdächtiges Auto an der A8

Die Polizei entdeckt bei einer Kontrolle an der Rastanlage Leipheim einen Teleskopschlagstock. Der 27-jährige Besitzer hat aber keine Erlaubnis dafür.
    Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstag an der A8 bei Leipheim einen Schlagstock sichergestellt.
    Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstag an der A8 bei Leipheim einen Schlagstock sichergestellt. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

    Die Verkehrspolizei Günzburg hat bei einem Autofahrer einen Schlagstock entdeckt. Am Dienstagabend kontrollierten die Beamten den Pkw laut Polizei an der Rastanlage Leipheim. Das Auto war zuvor auf der A8 in Richtung München unterwegs gewesen. Es war mit drei Personen besetzt. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Beifahrer ein Teleskopschlagstock aufgefunden, welchen er in seiner Hose versteckt hatte. Nachdem der 27-jährige Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen der Waffe hatte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet und er musste eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich erbringen. Der Schlagstock wurde sichergestellt. (AZ)

