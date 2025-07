Schleierfahnder konfiszieren verbotenes Messer bei Buskontrolle auf der A8

Auf der A8 an der Rastanlage Leipheim haben Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg am Donnerstagmittag einen Fernlinienbus kontrolliert. Laut Mitteilung wurde dabei bei einer 26-Jährigen in der Handtasche ein Springmesser festgestellt. Dieses Messer ist nach Angaben der Polizei ein nach dem Waffengesetz verbotener Gegenstand. Die Beamten beschlagnahmten das Messer und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Nach der Anzeigenaufnahme durfte die Frau weiterfahren. (AZ)

