Baby- und Kinderkleiderbasare: Hier gibt es Schnäppchen

Letztes Jahr hat die Jacke doch noch gepasst – und jetzt sind die Ärmel viel zu kurz: Gefühlt einmal kurz geblinzelt und schon ist das Kind wieder aus den Sachen herausgewachsen. Dieses Gefühl kommt sicher vielen Eltern bekannt vor. Deswegen sind Baby- und Kinderkleiderbasare auch bei vielen Familien so beliebt. Im März und April finden wieder viele davon auch im Landkreis Günzburg statt. Wir haben einen Überblick über die Termine der kommenden Wochen zusammengestellt. Die Sammlung gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Ihren Termin hier nicht finden, melden Sie sich gerne per Mail an: redaktion@guenzburger-zeitung.de oder redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de.

Thannhausen: Der Elternbeirat vom Kinderhaus Löwenzahn veranstaltet einen sortierten Kleider- und Spielzeugbasar rund ums Kind am Samstag, 8. März, von 13 bis 15 Uhr. Er findet im Kinderhaus im Beatussteig 16 in Thannhausen statt. Dort gibt es auch einen Kaffee- und Kuchenverkauf, auch zum Mitnehmen.

Dürrlauingen: Einen vorsortierten Kinderbasar veranstaltet die Kita Dürrlauingen am Sonntag, 9. März, von 13 bis 14.30 Uhr. Dabei wird in der Turnhalle alles rund ums Kind angeboten. Einlass für Schwangere (inklusive einer Begleitperson) ab 12.30 Uhr. Kaffee und selbstgebackene Kuchen (auch to go) werden angeboten. Der Erlös kommt vollständig den Kindern der Kita zugute.

Günzburg: Der Montessori Förderverein Günzburg veranstaltet am Sonntag, 16. März, in der Montessori Schule Günzburg einen Frühjahrs-Basar von 10 bis 14.30 Uhr. Der Einlass ist nur mit Online-Ticketbuchung möglich. Zudem gibt es Herzhaftes und Kaffee und Kuchen im Außengelände. Eine Mitnahme ist auch ohne Ticketbuchung möglich.

Günzburg: Der Elternbeirat vom Evangelischen Reggio Kinderhaus Günzburg veranstaltet am Sonntag, 9. März, zwischen 13.30 und 16 Uhr einen Kinderflohmarkt in der Feuchtmayerstraße 8. Es gibt Spielzeug, Kleidung und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Kaffee und frisch gebackene Kuchen (auch zum Mitnehmen). Kleine Besucher können sich auf spannende Kinderaktionen freuen.

Günzburg: Der Elternbeirat des Kindergartens St. Martin lädt ein zum sortierten Baby- und Kinderbasar mit Kaffee und Kuchenverkauf am Sonntag, 23.03.2025, von 14 bis 15.30 Uhr in den Räumen der Hl. Geist Kirche Günzburg.

Burgau: Die Kita Heilig Kreuz in Burgau veranstaltet am Sonntag, 16. März, von 9.30 bis 11.30 einen Basar „Rund ums Kind“. Es gibt Baby- und Kindersachen aller Art. Der Basar findet im Albertus-Magnus-Haus direkt neben der Kirche statt. Angeboten werden außerdem Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln.

Landensberg: In Landensberg findet jedes Jahr zweimal ein großer, vorsortierter Basar im Gemeindehaus und Vereinsheim statt. Von 14 bis 16 Uhr findet am 16. März der Frühjahrsbasar statt und am 12. Oktober der Herbstbasar. Die Termine für das kommende Jahr werden meistens Ende des Jahres auf unserer Website bekannt gegeben.

Burtenbach: Ein Flohmarkt rund ums Kind findet am Sonntag, 16. März, von 15 bis 17 Uhr in der Burggrafenhalle Burtenbach statt. Veranstalter sind die Krabbelgruppen Burtenbach.

Krumbach: Der Kinderschutzbund veranstaltet seinen Frühjahrsbasar „Rund ums Kind“ am Samstag, 22. März, im Stadtsaal in Krumbach. Der Verkauf findet von 9 bis 11 Uhr statt.

Bibertal: Der Kinderflohmarkt in der Mehrzweckhalle Kissendorf findet am Sonntag, 6. April, von 10 bis 12 Uhr statt. Schwangere und Begleitperson dürfen nach einer Kontrolle des Mutterpasses bereits ab 9.30 Uhr in die Halle. Die Ware wird vorsortiert und auf Kleiderstangen angeboten. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen (Behälter dürfen gerne mitgebracht werden). (AZ)