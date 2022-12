Bei Verkehrsunfall in Schneckenhofen wird ein Autofahrer verletzt

Mit leichten Verletzungen kam ein Autofahrer ins Krankenhaus, der in Schneckenhofen einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Ein 53-jähriger Autofahrer war am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen in Schneckenhofen unterwegs. An der Einmündung Drillstraße/Bubesheimer Straße missachtete er laut Polizei beim Einbiegen in die Bubesheimer Straße die Vorfahrt eines herannahenden Autos. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Der 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 6000 Euro. (AZ)