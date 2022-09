Schnuttenbach

vor 16 Min.

Kunst im Sechserpack in der Heubodenbühne

Plus Zum zweiten Mal ist der Markt Offingen mit einer Ausstellung zu Gast in Schnuttenbach. Vier Künstlerinnen und zwei Künstler zeigen ganz unterschiedliche Werke.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Wie bringt man Kunst und Kultur am besten zusammen? Den Gedanken, in der Schnuttenbacher Heubodenbühne eine Ausstellung zu organisieren, hatte Offingens Kulturreferentin Sabine Nemetz schon seit Längerem. Also: Man nehme ein halbes Dutzend Künstlerinnen und Künstler aus Offingen und Umgebung, darunter Sabine Nemetz selbst, und lasse diese ihre Werke ausstellen. Das Ganze mit Weißwürsten und Brezen sowie mit Kaffee und Kuchen und begleitet von Live-Musik. Jetzt wurde die Ausstellung – eine etwas andere, wie man eine solche gewohnt ist – eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .