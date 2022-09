Schönenberg

vor 49 Min.

Peter Badenheuer – legendärer Fußballer, unvergessener Kollege

Plus Mit 86 Jahren stirbt Peter Badenheuer nach langer Erkrankung. Die älteren Sportbegeisterten verbinden noch heute mit ihm unnachahmliche Dribblings.

Von Till Hofmann

"Flügelflitzer" oder "Schwabenpfeil" wurde er genannt. Dabei kam Peter Badenheuer aus Köln. Aber schnell wurde der in der Region bekannte Fußballspieler, er kickte für den VfL Günzburg, eingemeindet. Erfolg verbindet. Jetzt ist Badenheuer, der mit seiner Frau Stefanie in einem Häuschen in Schönenberg (Gemeinde Jettingen-Scheppach) lebte, nach langer Krankheit gestorben.

