Schönenberg: Mann schlägt Kontrahenten mit Bierflasche auf den Kopf

In einem Bauwagen eskaliert ein Streit. Am Ende liegt ein Mann auf dem Boden, der mindestens zwei Schläge mit einer Bierflasche auf den Schädel abbekommt.

Auf einer privaten Feier in einem Bauwagen in Schönenberg (Gemeinde Jettingen-Scheppach) kam es Samstagnacht zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Mann und dessen 21-jährigen Widersacher. Der 21-Jährige wollte zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen seinem Bruder und dem 38-Jährigen schlichten. Bei diesem Versuch wurde er von dem 38-Jährigen am Kragen gepackt und zu Boden gestoßen. Am Boden liegend wurde der 21-Jährige von dem Älteren mindestens zweimal mit einer Bierflasche auf die Schädeldecke geschlagen, berichtet die Polizei. Der erfolglose Streitschlichter zog sich dabei zwei Platzwunden zu und musste im Krankenhaus genäht werden. Den Täter erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)