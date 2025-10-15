Wie aus gestandenen Feuerwehrmännern geübte Schuhplattler wurden

Im Nachhinein betrachtet, war es schon fast eine glückliche Fügung, dass ein kleiner spontan dahin gesprochener Nebensatz zur Initialzündung für die Gründung der Riedhauser Schuhplattlergruppe vor nunmehr drei Jahren wurde und eine Erfolgsgeschichte auslöste, die sich sehen lassen kann. Die acht Feuerwehrmänner und der sie begleitende Harmonikaspieler sind mittlerweile ein fester Bestandteil vieler Festivitäten in Günzburg, sei es das Volksfest, die Festbierprobe, das Stadtfest oder auch privater Veranstaltungen.

Max Wolf erinnert sich gerne an die Festrede beim Maibaumstellen in Riedhausen im Jahr 2022, als Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die entscheidende Bemerkung fallen ließ: „Jetzt, wo wir alles traditionell umgesetzt haben, fehlen eigentlich nur noch die Schuhplatter“.

Franz Demharter aus Günzburg sorgt für Musik bei den Riedhauser Plattlern

Da die Riedhauser Feuerwehr mit Ralf Raiber einen erfahrenen Schuhplattler in ihren Reihen hatte, der schon von Kindesbeinen an beim TV Almrausch in Neu-Ulm das Platteln gelernt hatte, war der Weg zur Umsetzung der Idee praktisch bereits vorgeebnet. Ralf Raiber wurde zum „Vorplattler“ ernannt und studierte mit seinen Feuerwehrkameraden in den folgenden Wochen und Monaten die entsprechenden Schritt- und Schlagfolgen ein. Das, was heute so locker beim Vortanzen aussieht, ist das Ergebnis harter Arbeit, bei der es schon mal blutige Handgelenke nach dem Training gab, wenn statt der Schuhsohle die Absatzkante getroffen wurde.

Rückblickend meinen die mittlerweile recht versierten Tänzer, dass der „Kreuzschlag“, bei dem die Sohlen jeweils überkreuz getroffen werden müssen, wohl die schwierigste zu erlernende Schritt- und Schlagkombination war. Auch wenn es eine Weile gedauert hat, bis eine gewisse Sicherheit beim Tanzen erreicht werden konnte, stand der Spaßfaktor bei den Trainingseinheiten von Anfang an stets im Vordergrund. Dass die acht Männer dabei ganz schön ins Schwitzen kommen, ist der gewünschte sportliche Nebeneffekt des so erfolgreichen Projekts.

Icon vergrößern Die Schuhplattler von Riedhausen freuen sich über die Erfolge, die sie in den drei Jahren ihres Bestehens erzielen konnten. Von links: Jonas Maar, Ralf Raiber, Tom Raiber, Jonas Schliep, Markus Kohn, Maximilian Schmidt, Maximilian Wolf (es fehlt auf dem Bild Stefan Dormayer) und Franz Demharter mit der Zieharmonika. Foto: Claudia Jahn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Schuhplattler von Riedhausen freuen sich über die Erfolge, die sie in den drei Jahren ihres Bestehens erzielen konnten. Von links: Jonas Maar, Ralf Raiber, Tom Raiber, Jonas Schliep, Markus Kohn, Maximilian Schmidt, Maximilian Wolf (es fehlt auf dem Bild Stefan Dormayer) und Franz Demharter mit der Zieharmonika. Foto: Claudia Jahn

Da der erste Auftritt der neuen Gruppe fürs Maifest 2023 geplant war, war eine Einlage beim tags zuvor stattgefundenen Frühschoppen des Soldaten- und Kameradschaftsvereins eine willkommene Gelegenheit für eine Generalprobe. Auch für das anfänglich ungelöste Thema Begleitmusik hat sich ganz nach Wunsch der Schuhplattler eine Lösung gefunden. Ein glücklicher Zufall brachte mit Franz Demharter und seiner Ziehharmonika das fehlende musikalische i-Tüpfelchen zu den schuhplattelnden Riedhauser Feuerwehrmänner. Der im Günzburger Trachtenverein aktive Schreinermeister musste nicht lange gebeten werden, die Gruppe fortan musikalisch zu begleiten.

Neue Trachtenausrüstung für die Riedhauser Schuhplattler

Sind die frisch gebackenen Schuhplattler anfänglich noch in ihrer privaten Trachtenkleidung und teilweise in Turnschuhen zu ihren Auftritten gekommen, so wurde im Laufe der letzten beiden Jahre auch die Ausstattung einheitlich gestaltet. Die erste Anschaffung waren Schuhe des gleichen Typs, dann folgten die Hosen und anschließend auch die Hosenträger, auf die die Männer besonders stolz sind. Diese nicht ganz billige Anschaffung wurde jeweils zur Hälfte vom Soldaten- und Kameradschaftsverein und der Feuerwehr gesponsert. Das auf die Feuerwehrfahne gestickte Eichenlaub und auch die Eichenblätter dienten als Vorlage für das Emblem des neuen Schmuckstücks der Ausrüstung der Schuhplattler.

Eine ganz spezielle Besonderheit bei den Riedhauser Schuhplattlern fällt allerdings den wenigsten Besuchern ins Auge. Sie haben in ihren Reihen mit Markus Kohn einen in den letzten Jahren fast völlig erblindeten Tänzer. Für die Feuerwehrmänner war es eine Selbstverständlichkeit ihren langjährigen Kameraden mit in die Gruppe einzubinden. Statt des visuell gestalteten Einübens der Schritt- und Schlagfolgen lernt Markus Kohn diese zuhause auswendig. Bei Tänzen, an denen sich die Männer an der Hand halten, ist für ihn das Mitmachen ganz einfach. Leise Zurufe bei freien Tänzen oder ein liebevoller Schubser in die richtige Richtung gehören dabei für die Männer auch ganz zwanglos dazu.

Der Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad der Gruppe, die bereits im zweiten Jahr ihres Bestehens 25 Auftritte hatte, wächst von Jahr zu Jahr. Einer der Höhepunkte ihrer tänzerischen Aktivitäten war für Jonas Maar, Jonas Schliep und Max Wolf eine von Franz Demharter vermittelte Teilnahme an einem Auftritt des Trachtenbezirks Burgau bei der „Oidn Wiesn“.