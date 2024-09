Schwabentag 2024 in Günzburg: Termin, Programm und alle Infos

Seit 2008 wird der Schwabentag jährlich an verschiedenen Orten in Schwaben ausgerichtet und vom Bezirk umfassend unterstützt. Dieses Event gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt und die Werte der Region Schwaben näher kennenzulernen. In diesem Jahr rückt die Stadt Günzburg das Fahrrad in den Fokus des Schwabentags. Die Gäste dürfen sich auf einen vielseitigen Informations- und Aktionstag für die ganze Familie in der Günzburger Innenstadt freuen. Hier kommen alle Infos zu der Veranstaltung.

Schwabentag 2024 in Günzburg: Der Termin

Die Veranstaltung findet nach Angabe des Kulturamts der Stadt heute am Samstag, 7. September 2024, zwischen 12 und 18 Uhr in der City von Günzburg statt.

Das Programm vom Schwabentag 2024 in Günzburg

Der Veranstalter hat einen Flyer mit dem Programm vom Schwabentag 2024 und weiteren Hinweisen veröffentlicht. Hier die Highlights:

Bühne auf dem Schloßplatz

Ab 11.30 Uhr: Smile a while - Die Günzburger Band spielt bekannte Coversongs und eigene Stücke - unter anderem selbstverständlich auch den Fahrradsong, den sie speziell für die Fahrradstadt Günzburg komponiert hat.

12 Uhr: Eröffnung des Schwabentag - Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Landrat Dr. Hans Reichhart und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig eröffnen gemeinsam den Schwabentag – es moderiert Angie Stifter vom Fernsehsender a.tv.

12.45 Uhr: Smile a while

13.50 Uhr: Aufwärmen für den Radsport - Warm-up durch die AOK Günzburg

14.30 Uhr: Fit mit dem VfL Günzburg - Richtig dehnen vor der Radtour: Gute Vorbereitung ist alles! Wie es richtig geht, zeigt das Team des VfL Günzburg

15.15 Uhr: Blech(b)engel - Die Band präsentiert ein abwechslungsreiches Repertoire

16.45 Uhr: Herr Meyer macht Musik - Das zehnköpfige Ensemble aus Nördlingen präsentiert einen Mix aus Pop, Rock, Soul und Funk

Am Stadtgraben/Hofgarten

13 Uhr: Rod Fritz unterhält die Besucher mit Gitarre und Gesang

15 Uhr: Gut erhaltene Fund-Fahrräder aus dem Stadtgebiet werden meistbietend versteigert

16 Uhr: Siegerehrung der Schwabentag-Kids-Meisterschaft

16.30 Uhr: Wie hat er das wohl gemacht? Zauberkünstler Larry verblüfft nicht nur die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer mit seinen Tricks

Schwabentag 2024 in Günzburg: Info-und Aktionsstände

Hier ist nur Platz für eine knappe Aufzählung der einzelnen Möglichkeiten. Näheres hat der Veranstalter auf seiner Website veröffentlicht.

Heimatmuseum Günzburg: Erleben Sie die wechselvolle Geschichte Günzburgs

Bezirk Schwaben: Stromerzeugung durch Pedaltritt und Seifenblasen

Bezirkskliniken Schwaben: Smoothies per Fahrrad erstrampeln

Deutsches Fahrradmuseum: Historische Fahrräder bestaunen und testen

Altstadtfreunde: Günzburger Stadtturm besichtigen, Kaffee und Kuchen genießen

Info-Stand Bezirk Schwaben: Informationen, Gewinnspiel

KulturLandRies: Präsentation des Museums

Stadt Günzburg: Fahrradaktivitäten und Ausflugsziele

AOK Günzburg: Gesundheitstipps und Fotobox

Freiwilligenzentrum Stellwerk: Bewegungsparcours für alle

VfL Günzburg: Geschicklichkeitsspiele, Kinderschminken

Regionale Präsentation: Donautalaktiv, Regionalmarketing Günzburg, Landkreis Neu-Ulm

Stadt Kaufbeuren: Infos zu Radeln, Wandern und Pilgern

Stadt Nördlingen: Reisetipps

Stadt Donauwörth: Kultur- und Freizeitangebote

BUND Naturschutz: Basteln für die Familie

Faire Stadt Günzburg: Faire Getränke, Umweltquiz

Landkreis Aichach-Friedberg: Genuss, Radeln und Kultur

Verpflegung: Schwäbische Spezialitäten, Würstchen, Kaffeespezialitäten

Schwabentag-Kids-Meisterschaft: Fahrradwettbewerb für Kinder, Siegerehrung um 16 Uhr

Kreativangebote: Kinetische Kunst, Lieblingsfahrräder gestalten

Polizei Günzburg: Verkehrssicherheitstraining, Fahrradcodierung

Mobile Fahrradwerkstatt: Reparaturtipps, Testfahrten

E-Roller Teststrecke: Probefahrten möglich

Und zum Schluss: Sommer-Shopping (-Abend) der Cityinitiative

Zum Abschluss des Schwabentags kann man noch durch die Altstadt flanieren. Die Einzelhändler haben ihre Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet und werben mit besonderen Aktionen. Straßenmusiker unterhalten die Gäste mit Musik aller Genres.

Schwabentag 2024 in Günzburg: Infos zur Anreise

Mit dem Fahrrad natürlich. So jedenfalls empfiehlt es die Stadt Günzburg nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern. Sicher sind auch andere Verkehrsmittel erlaubt, denn die Verantwortlichen haben auf ihrer Website alle Parkmöglichkeiten veröffentlicht.

Wie auch immer: Die klimaschonende Anreise mit dem Fahrrad wird belohnt. Teilnehmende können Preise gewinnen – in den Disziplinen „weiteste Anreise mit dem Fahrrad“ und „die größte Radlergruppe“ sowie „Mein schönstes Fahrraderlebnis“, bei dem das beste von Kindern gemalte Bild prämiert wird.

Fahrradparkplätze werden am Veranstaltungstag ausgewiesen. Diese Fahrradstellplätze werden aber nicht bewacht.